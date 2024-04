SSC Napoli, avv. Lubrano a Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Il Napoli rischia in campo sportivo solo se nuovi elementi”

Uno dei legali della Società Sportiva Calcio Napoli Enrico Lubrano è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “In caso di rinvio a giudizio il rischio è di una ricaduta dal punto di vista sportivo. Ma è abbastanza risicato questo rischio, perché il Napoli è stato assolto in maniera totale, e questa decisione è passata in giudicato visto che nessuno vi si è opposto. In mancanza di nuovi elementi non può riaprirsi il procedimento, ma in campo legale non si può mai dare nulla per scontato. Revocazione l’unica ipotesi ma possibile solo in casi limitati, come nel caso della Juventus che era stata prosciolta ma poi la procura di Torino ha inviato alla procura federale un nuovo fascicolo con nuove prove e nuovi elementi che riguardavano una serie di condotte che aveva alterato dal punto di vista finanziario l’andamento dei propri bilanci. Lì c’era una serie di casi da analizzare e che quindi venivano riferiti fatti nuovi. Nel caso del Napoli non c’è né pluralità di condotte né nuovi elementi da analizzare e quindi non ci potrebbero essere sviluppi diversi. Anche perché pure dal punto di vista penale il processo sembra poter andare per il verso giusto”.

Vincenzo Letizia

