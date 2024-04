VELA – Torre del Greco: al sindaco e al Circolo Nautico la bandiera Città della vela e del mare

Partite le regate del campionato italiano Sportboat Orc 2024

Da oggi sul pennone del Circolo Nautico di Torre del Greco campeggerà la bandiera di “Città della vela e del mare”. È quella consegnata nelle mani del sindaco Luigi Mennella e del presidente del sodalizio con sede al molo di levante del porto torrese, Gianluigi Ascione, dal presidente della Fiv V Zona Francesco Lo Schiavo, riconoscimento che rappresenta un importante attestato per la città, in vista in particolare delle iniziative che faranno di Napoli la città capitale dello sport 2026.

“Torre del Greco in poco tempo – le parole di Lo Schiavo – ha ospitato due campionati italiani. Questa è la testimonianza della vitalità di un circolo che rappresenta un’eccellenza in tutta la regione. Non potevamo dunque non pensare a Torre del Greco per la consegna di questo vessillo, nato da una nostra idea, attraverso la quale si intende ancora di più rafforzare il legale tra i circoli e le città dove si svolgono gli eventi”. “Sono orgoglioso di ricevere quest’attestato – gli ha fatto eco il primo cittadino – e più in generale di rappresentare una città che attraverso il mare punta ad un rilancio in termini turistici. Il nostro Circolo Nautico è un vanto per la città anche lontano dalla Campania: è giusto condividere con i soci i risultati di un lavoro che va avanti da anni”.

Il presidente del circolo ha voluto aprire l’incontro svoltosi nei saloni con un ricordo di Aurelio Dalla Vecchia, due volte olimpionico e storico nome della vela, scomparso ieri e al quale è stato dedicato un lungo applauso. “Giusto commemorarlo in un giorno in cui poniamo al centro la vela nell’attività del nostro sodalizio e più in generale dell’intera città” ha spiegato Gianluigi Ascione. Alla presenza del presidente Uvai (unione vela d’altura italiana) Fabrizio Gagliardi, del presidente del comitato di regata Domenico Guidotti, del comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco Ida Montanaro e del presidente della Banca di Credito Popolare Mauro Ascione sono state date le ultime indicazioni ai velisti impegnati da oggi, venerdì 19, a domenica 21 aprile nel campionato italiano Sportboat Orc 2024, manifestazione durante la quale sarà assegnato anche il titolo tricolore Under 21 e il campionato nazionale classe J22.