SSC NAPOLI – Conte pronto per la presentazione ufficiale, la tifoseria azzurra, finalmente, sorride e spera che il leccese riporti la squadra ai vertici

Non è più un sogno cme molti dicevano, Antonio Conte è pronto per essere presentato alla stampa in qualità di nuovo allenatore della formazione partenopea. Ha sottoscritto con il Napoli un contratto triennale da sette milioni a stagione, più bonus. Stavola De Laurentiis che lo corteggiava da ottobre scorso, dopo vari rifiuti, è riuscito a portarlo nel capoluogo campano, smentendo i più pessimisti che credevano che si trattasse solo di una farsa per imbonirsi la tifoseria, che viceversa, stamane si è risvegliata, alla notizia dell’avvenuta firma di Conte, col sorriso, dopo un anno di delusioni e tante amarezze. Quindi, l’imprenditore ha risposto per le rime a tutti coloro che lo contestavano con m un’operazioone definita dagli addetti ai lavoro, clamorosa. L’allenatore ex Juve Inter, Chelsea e Totthenham è tra i migliori tecnici in circolazione e ciò è dettato dai numeri del suo curriculum. Si tratta di un vincente e di un segente di ferro che sa benissimo come prendere i suoi giocatori per motivalrli e renderli, dal punto di vista agonistico, feroci ed ambiziosi. Naturalmente, ci vorranno anche due top player che trascinino la squadra e su questo il neo allenatore azzurro avrà avuto, dal presidente, importanti garanzie sulla prossima campagna acquisti e cessioni, altrimenti, non avrebbe mai accettato la proposta del patron che, per tornare in alto, in questa occasione, non ha badato a spese.