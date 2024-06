De Maggio, Monfrecola, Pengue, Krol, Cannella, Benvenuti, Alvino a Kiss Kiss Napoli

Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio in apertura di Radio Goal ha rilevato alcuni retroscena: “Conte è raggiante e felice di affrontare questa nuova avventura al Napoli, non vede l’ora di cominciare. Oltre a Lukaku piace moltissimo Cambiaghi di proprietà dell’Atalanta che ha fatto un ottimo campionato con l’Empoli. Sono le prime mosse a cui pensa il Napoli con Manna e Conte che hanno preparato una lista completa, oltre all’attacco anche anche per il centrocampo e la difesa ci sono dei nomi pronti da acquistare. I moduli possibili che Conte utilizzerà con il Napoli sono il 3-4-3 o 3-4-2-1”.

Alessandro Monfrecola, agente di calciatori ed esperto di calcio messicano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte? Il Napoli ha colto una grandissima occasione prendendolo, è un uomo del sud, è un vincente. Secondo me è da paragonare ai colpi Benitez ed Ancelotti, ora ha scelto il miglior allenatore possibile per la rinascita del Napoli. Gimenez? E’ una prima punta classica, in un 4-3-3 farebbe la punta centrale, in un 3-5-2 avrebbe un compagno intorno. Non è dotatissimo fisicamente, non è bellissimo da vedere, ma mi ricorda Vieri, è uno che fa sempre goal. Fa goal di confusione, di forza fisica, di perseveranza. E’ uno che non puoi togliere dal campo perchè segna sempre. Dimentichiamoci i Careca e i Girodano, ma per il calcio moderno va benissimo. Può venire al Napoli per completare la sua carriera, sta crescendo molto. Lui è figlio di un ex calciatore argentino che si trasferì in Messico per giocare e quindi nacque in Messico. Si sente messicano, non a caso ha scelto la nazionale messicana. Sta giocando bene in nazionale, la prossima sarà la sua Coppa America. Lozano? Non ho capito la sua scelta di andarsene al PSV perchè guadagnava meno soldi rispetto a quelli che percepiva a Napoli. Ora ha dato l’addio al calcio europeo andando a San Diego, negli Stati Uniti, poi il prossimo step sarà quello di tornare a giocare in Messico. Gimenez? Nel 3-4-2-1 con Kvaratskhelia e Raspadori alle spalle sarebbe perfetto, lui è un punto di riferimento per la squadra”.

Lucio Pengue, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Fali Ramadani è il rappresentante di Chiesa che interessa al Napoli, ma piace di più alla Roma. Bisognerà capire come le due società approcceranno con la Juve, ricordo che Chiesa ha un ingaggio che si aggira intorno ai 5 milioni”.

Ruud Krol, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gimenez? Ha dimostrato in quest’anno che può giocare ad alti livelli in un campionato europeo importante. E’ un giocatore di qualità, penso che possa ancora crescere. Se arrivasse in Serie A dovrà aspettarsi che il calcio sarà diverso da quello olandese. Ha la personalità per stare in una città come Napoli, anche io quando arrivai a Napoli trovai delle difficoltà di ambientamento, poi col tempo cambiò tutto. Conte? Speriamo possa ritrovare la qualità del Napoli, è un peccato ciò che è successo quest’anno. Deve lavorare tranquillo, non avrà le coppe ed avrà tutto il tempo per costruire una squadra forte”.

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte e Manna faranno dei colloqui con tutti i calciatori e capiranno gli umori di tutti. Dopo di che, tra i vari colloqui, si va a vedere con la proprietà che tipo di budget c’è e che introiti possano esserci con delle cessioni. Il sostituto di Osimhen? Il Chelsea spera di cedere Lukaku, per un paio d’anni l’hanno prestato perchè non ha convinto. Quando verrà ceduto Osimhen allora si inizierà a parlare col Chelsea. E’ una trattativa difficile da portare avanti, magari il Napoli lo può prendere in prestito con diritto di riscatto. Politano e Chiesa? Politano è cresciuto nel settore giovanile della Roma e questo è un altro vantaggio. Poi la Roma giocherà con un modulo congeniale alle sue caratteristiche. Chiesa invece sarebbe perfetto per il Napoli di Conte. Di Lorenzo? Bisogna stare sereni, le guerre non servono a nulla. La saggezza di chi deve gestire questa situazione sarà molto importante”.

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Politano alla Roma? La notizia è vera, c’è un dialogo aperto tra Napoli e Roma. C’è una pista importante, Politano risponderebbe all’identikit che sta tracciando De Rossi. A lui piacciono calciatori italiani, pronti, che non avrebbero bisogno di tempi per ambientarsi. Però la Roma è molto affascinata da Federico Chiesa che piace anche al Napoli. La Roma deve prima far cassa, deve reperire i 25 mln chiesti dalla Juventus e poi deve lavorare sull’ingaggio. Lukaku? Non resta a Roma, l’addio è stato già metabolizzato dalla piazza romana. Già nel finale di stagione si percepiva che Lukaku sarebbe stato intrattenibile. Poi quando vedi che il ragazzo esprime sui social delle preferenze e dei gradimenti è un aspetto che si aggiunge ad uno scenario che era già delineato. Lukaku è funzionale al gioco di Conte, forse non ha i numeri realizzativi di Osimhen, ma è estremamente importante nella fase offensiva. De Rossi ha sempre detto che non gliene fregava che non segnasse, l’importante è che battagliasse in attacco e che facesse salire la squadra. Sono tra quelli che l’hanno apprezzato molto quest’anno, gli do un 7 in pagella, forse è mancata la doppia cifra e la capacità realizzativa”.

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per la prima volta, dopo 19 anni di presidenza, Aurelio De Laurentiis, farà operazioni che non ha mai preso in considerazione. Il Napoli delega a Manna e Conte la gestione del club, ma lui sarà sempre attento. Non mi iscrivo al partito del tutto e subito, sento una strana aria. Il Napoli deve ridare dignità alla squadra e ai tifosi, poi il resto verrà da sè. La presentazione di Conte? La macchina organizzativa è in moto, avevano valutato il San Carlo ma non solo, valutano altre location. Osimhen? Ha di fatto chiuso la sua avventura napoletana portando in dote uno scudetto ed una vagonata di milioni. Non sono preoccupato dal fatto che la clausola è alta e nessuno busserà alla porta del Napoli. Roberto Calenda è un esperto di mercato, De Laurentiis è un manager esperto e quindi sono sereno. La strada è stata tracciata il giorno del rinnovo di contratto. Lukaku? La fretta è cattiva consigliera, facciamo lavorare chi di dovere ed aspettiamo il momento giusto. Kvaratskhelia? Ho saputo che per Conte è imprescindibile, è un pilastro fondamentale del Napoli della prossima stagione. Poi, ovemai, arrivasse un’offerta monstre verrebbe valutata. Politano? Se ci rifacciamo ad un recente passato, con Conte e Politano all’Inter, mi pare non sia scoccata la scintilla, non a caso Politano andò via. Politano ha un feeling particolare con la città di Roma. Il procuratore di Politano dice che i contratti valgono fino ad un certo punto, ma allora varrebbe anche per Politano, non solo per Di Lorenzo. Di Lorenzo? Per me, dopo le dichiarazioni di Giuffredi, non è più un giocatore del Napoli. Giuffredi parla per conto di Di Lorenzo, le sue parole sono un virgolettato di Di Lorenzo. Io sono follemente innamorato di Di Lorenzo, ma se lui decide di chiudere questa avventura per motivi a noi sconosciuti allora è giusto che finisca qua. Chiesa? Il ragazzo deve cambiare atteggiamento in campo, mi piace il calciatore serio e sportivo e lui spesso è stato antisportivo e uno così mi sta sulle scatole. La bravura è indiscutibile però, poi magari con Conte cambia atteggiamento. Buongiorno? Mi piace molto. Hermoso? Ci può stare, è un mancino, ha un’esperienza importante ed il Napoli lo sta monitorando. Il Napoli ha un ventaglio di possibilità, piazzerà il colpo giusto nei parametri stabiliti perchè il Napoli non è diventato il Real Madrid”.