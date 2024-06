Euro 2024 -Successi per la Francia, la Romania e la Slovacchia di Calzona che ha battuto, a sorpresa, il Belgio

Quinto giorno di Euro 2024, ieri si sono registrate le vittorie di misura, per 1 a 0 della Francia sull’Austria e della Slovacchia di Calzona nei confronti del più blasonato Belgio di Lukaku, mentre la Romania ha surclassato l’Ucraina con un sonoro 3 a 0. I transalpini hanno avuto la melio sugli austriaci solo grazie ad un’autorete di Wober che ha messo un pallone, nella propria porta, al minuto 38 di un primo tempo molto equilibrato. Nei secondi 45 minuti, diverse occasioni da gol non sfruttate dalla Francia hanno mantenuto il punteggio della prima fraziuone di gioco.Per la cronaca, Mbappè si è rotto il naso in uno scontro con un avversario, nulla di preoccupante tuttavia. In Romania vs Ucraina, dopo un avvio a basso ritmo, il match è decollato alla mezz’ora, in virtù della rete di Stanciu, il quale è andato in gol, per un errore difensivo di Lunin. Nel secondo tempo hanno arrotondato il risultato Razvan Marin e Dragus. Infine, la partita tra gli slovacchi e i belgi si è risolta al minuto 7, con la rete vincente di ‘Schranz. Il Belgio ha deluso tantissimo. Oggi in programma altre due gare: in campo Turchia – Georgia e Portogallo – Repubblica Ceca. Come ricorderete, l’Italia incontrerà, nella seconda partita del girone, la Spagna, dopodomani alle 21.