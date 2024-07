AMARCORD – Oggi sono quarant’anni dall’arrivo di Maradona a Napoli: era il 5 luglio 1984 e Diego si presentò, al San Paolo, ai tifosi azzurri

Amarcord. Per Napoli e per i napoletani, quest’oggi rappresenta una data storica che non si dimenticherà mai. Infatti, nella giornata odierna ricorre il quarantesimo anniversario dell’arrivo di Diego Armando Maradona, nel capoluogo campano, proveniente da Barcellona. Il compianto pibe de’ oro, Dio del calcio in terra, si presentò allo stadio di Fuorigrotta, allora San Paolo, il 5 luglio del 1984. Sugli spalti, assiepati come sardine, oltre 70.000 spettatori, emozionatissimi, i quali salutarono colui che scriverà tante belle pagine di gloria per il club azzurro , all’epoca, dell’ingegnere Corrado Ferlaino, che con l’aiuto del direttore sportivo Antonio Juliano, acquistò dalla società spagnola il numero dieci, più forte al mondo, per la “modica” cifra di 13 miliardi di lire, una somma iperbolica per quei tempi. “Buonasera napolitani…” con toni quasi da re, cosi il mitico Diego si presentò ai suoi nuovi tifosi, creando un colpo di fulmine che ancora oggi resiste, L’amore sviscerato del popolo partenopeo verso quell’argentino che divenne un napoletano, a tutti gli effetti, fu istantaneo. I due scudetti, conquistati, il primo, dopo ben di 61 anni dalla nascita del club, e la Coppa Uefa del 1989, furono i migliori risultati di quella magnifica squadra capitanata dal diez. Stamane, sono previsti tanti pellegrinaggi nella piazzetta dei quartieri spagnoli dove campeggia sulla parete di un palazzo il suo gigantesco e straordinario murale. Inoltre, in memoria di Maradona, sono in programma tre-giorni di eventi gratuiti tra sport, sociale, inclusione e aggregazione presso la Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, da oggi, fino a domenica 7 luglio. Quarant’anni esatti ma sembra ieri, da quel “Buonasera napolitani.” Molti conservano, tutt’ora, il biglietto che costava da 1000 a 5.000 lire, per assistere all’evento. Alla tre giorni maradoniana sono stati invitati il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante, il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e ovviamente l’ex presidente Corrado Ferlaino. Sul palco saranno esposte le maglie che sono degli autentici cimeli, di Diego Armando Maradona.