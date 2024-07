Cessione Osimhen – I prossimi passi sul mercato azzurro dipendono dalla partenza dell’attaccante nigeriano

In questo momento la SSCN è ostaggio di Victor Osimhen che è in uscita ma, ancora nessun club si è fatto avanti per pagare l’ingente clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il numero 9 azzurro è attualmente in ritiro a Dimaro con la squadra, tuttavia non dovrebbe restarci più di tanto. Il bomber attende la proposta giusta, il club più probabile che potrebbe acquisire il suo cartellino è il Psg, che però come il Napoli deve, prima vendere Kolo Muani che ha disatteso le aspettative. Intanto, domani apre il mercato arabo e in Arabia sono pronti a sborsare la cifra richiesta da De Laurentiis per il nigeriano. Victor vorrebbe la Premier, o in alternativa, tornare in League 1 con la società parigina. Infatti non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio europeo, malgrado la pioggia di milioni che riceverebbe come ingaggio, si parla di quasi 30 milioni a stagione. Il PSG ha bisogno del centravanti e il calciatore azzurro sarebbe l’ideale ma la dirigenza transalpina non si spingerebbe oltre i 100 milioni, per portarlo sotto la Torre Eiffel. Il futuro mercato del Napoli, quindi, dipende escxlusivamente dalla cessione del nazionale africano che rimane in ansia con il timore di essere abbandonato da Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francese, nel caso in cui non si trovasse l’intesa con Aurelio De Laurentiis. Insomma la telenovela continua.