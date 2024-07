CALCIOMERCATO – Romelu Lukaku, pur di riabbracciare Conte, è disposto a ridursi l’ingaggio

Se parte Osimhen, Antonio Conte intende portare a Napoli il suo pupillo di sempre, ossia Romelu Lukaku che, nella passata stagione, ha giocato, con buoni risultati nella Roma, guadagnando 7,5milioni di euro. Tra i due vi è una stima reciproca ed il belga, pur di riabbracciare il suo vecchio allenatore, sarebbe anche disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio. Lukaku e Conte, del resto, sono fatti l’uno per l’altro: nessuno più dell’ex tecnico nerazzurro è in grado di sfruttare al cento per cento il potenziale grandissimo del centravanti della nazionaledel Belgio. Con il nuovo allenatore del Napoli esiste un patto di sangue tra amici, il loro è un rapporto di massima stima e fiducia. Dunque è enorme il desiderio dei due di ritrovarsi. Lukaku, dopo l’Europeo, ha avuto un incontro con il suo agente per fare il punto della situazione, ribadendo di voler raggiungere il suo estimatore all’ombra del Vesuvio. Per la cronaca, l’attaccante di proprietà del Chelsea ha una clausola rescissoria di ben 44 milioni ma i londinesi sono coscienti che, per la sua cessione, non incasseranno mai tale cifra, per cui dovrebbero accontentarsi di molto meno. Inoltre, il belga vanta ancora il contributo del decreto crescita che consentirebbe alla società partenopea di risparmiare sul lordo annuo dell’attaccante. Pettanto questo matrimonio s’ha da fare!