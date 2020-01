La Fiorentina potrebbe soffiare Amrabat al club azzurro

Brutte notizie per il club di De Laurentiiis: tra Amrabat ed il Napoli, ora c’è di mezzo anche la Fiorentina di Commisso . L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, durante lo speciale di Sky sulle ultime trattative in corso in questa sessione invernale ha reso noto che la società viola, pare abbia trovato l’accordo economico per portare il forte centrocampista del Verona a Firenze. “Potrebbe essere il primo acquisto di giugno dei viola” ha affermato il giornalista. Quando sembrava che fosse tutto definito per l’acquisto, da parte di Giuntoli, del duo Rrhamani- Amrabat, ecco che la situazione si complica. Il Napoli, da tempo stava seguendo il calciatore ed aveva già trovato l’accordo con il club scaligero, tuttavia nelle ultime ore la trattativa si è arenata dal momento che la dirigenza partenopea ha inteso inserire una clausola rescissoria. Dal canto suo la società gigliata ha il placet del giocatore ma non l’intesa con il Verona. Il Napoli, come detto, aveva raggiunto il doppio accordo per il terzino ed il centrocampista gialloblù ma poi ha dovuto scindere le due trattative. Per quanto riguarda Rrhamani è tutto fatto, mentre per Amrabat, ora come ora, c’è da vincere la concorrenza della Fiorentina e pure dell’Inter che ha messo gli occhi sul calciatore che ricordiamo potrà lasciare la città veneta solo a giugno, per regolamento avendo in questa stagione già vestito due maglie. Per riuscire a prendere Sofyan Amrabat, una delle più liete rivelazioni di questa prima parte della stagione, occorrono circa 18 milioni di euro. Questo il costo del cartellino fissato dai dirigenti veronesi. Nel frattempo a Napoli si aspetta ancora l’ufficialità di Stanislav Lobotka, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta ad ufficializzarlo, forse già domani poterebbe arrivare il tweet del presidente.

