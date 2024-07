Dimaro – Questo pomeriggio prima amichevole degli azzurri contro la squadra locale dell’Anaune Val di Non

Quinto giorno del ritiro del Napoli a Dimaro ed oggi pomeriggio ci sarà il primo appuntamento, allo stadio di Carciato, con la consueta amichevole contro l’Anaune Val di Non, formazione locale che milita nel campionato d’Eccellenza. Una gara amichevole che consentirà agli azzurri di smaltire i primi carichi di lavoro di questi ultimi tempi. Sarà l’occasione giusta per il neo tecnico dei partenopei per provare schemi e azioni di gioco. Ieri, Conte ha sperimentato la difesa a tre formata da Juan Jesus, Rrahmani e Rafa Marin. Sulle corsie esterne si sono distinti Mazzocchi e Spinazzola apparsi tra i più in forma. Nella zona mediana abbiamo visto Anguissa che oggi dovrebbe agire in coppia con Cajuste. Nelle vesti di sottopunta ci saranno Politano e uno tra Lindstrom e Ngonge. In attacco spazio a Simeone che si alternerà con Cheddira. Non parteciperà, invece, all’amichevole Victor Osimhen che ha svolto lavoro differenziato. Alla luce di tali indicazione il 3 /4/3 dell’allenatore leccese dovrebbe far pensare a questa formazione:

Caprile, Juan Jesus, Rrahmani, Marin, Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola, Politano, Lindstrom (Ngonge), Simeone (Cheddira).

Appuntamento alle 18