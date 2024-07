Mercato – Arsenal e Chelsea tornano ad interessarsi ad Osimhen ma non intendono pagare la cifra della clausola

Il futuro di Victor Osimhen che sembrava essere in procinto di ritornare in League 1, approdando al Psg, col quale il Napoli ha una trattativa in corso da mesi , senza che si trovi l’accordo economico giusto, ora, potrebbe cambiare e ralizzare il sogno di giocare in Premier League, dell’attaccante nigeriano. Infatti sono tornate ad interessarsi a lui, l’Arsenal che necessita di un attaccante di razza, e il Chelsea da cui la società azzurra sta per prendere Lukaku, voluto fortemente da Antonio Conte, che non attende altro che l’uscita del bomber della Nigeria. Tuttavia i due club inglesi non hanno alcuna intenzione di pagare la cifra richiesta da De Laurentiis, il quale, per cederlo, dovrà rivedere la sua posizione abbassando le pretese. Naturalmente la pista che porta in Arabia Saudita resta sempre aperta con i due massimi club della Saudi Pro League, i quali sono alla finestra: una destinazione che non piace al nigeriano ma che che dovrà prendere in considerazione in mancanza di alternative.