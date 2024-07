Amichevole – Poker degli azzurri contro gli albanesi: NAPOLI vs EGNATIA 4-0, rete capolavoro del georgiano

Il Napoli di Conte, con i nazionali rientari dopo le vacanze. nella terza amichevole estiva, ieri sera, al Patini di Castel di Sangro, ha battuto, con un secco 4-0, i campioni d’Albania dell’Egnatia. Le reti di Kvara, gol capolavoro, di Politano, Simeone e Gonge. Finora, in queste prime tre gare precampionato la squadra del tecnico leccese non ha subito alcuna rete, vincendo sempre, pur se le avversarie non erano, naturalmente ,di rango. Un risultato veramente incoraggiante per il futuro. Nel post partita, Conte, intervistato, ha dichiarato che, assieme al suo staff sta lavorando per dare un’identità che l’anno passato mancava, ai suoi ragazzi, i quali con gli albanesi, hanno convinto tutti. Inoltre, ha elogiato l’intera rosa per il grande impegno mostrato in campo, molto buona l’intensità però, c ‘è ancora tanto da fare, ha concluso il nuovo allenatore azzurro. Mercoledì e sabato prossimo in programma sempre in Abruzzo, gli ultimi due test, contro Brest e Girona che chiuderanno le amichevoli del doppio ritiro 2024.

