Ultima amichevole estiva degli azzurri – Oggi, alle18,30 contro il Girona, Victor Osimhen andrà in panchina?

Ieri, per la prima volta, da quando è in ritiro col Napoli, Victor Osimhen ha giocato la partitella in famiglia, realizzando pure un bel gol contro Meret. La vicenda cessione non si sblocca, per cui, a questo punto, la società potrebbe valutare altre soluzioni, visto che il debutto in Coppa Italia, con il Modena, dove conta la vittoria, incombe. Per evitare brutte sorprese e per preservarlo, Conte, nè a Dimaro, né in Abruzzo, lo aveva fatto giocare in nessun tipo di partita, ora si prospetta che il nigeriano, nel tardo pomeriggio odierno, nell’ultima anichevole precampionato, contro il Girona, possa sedere in panchina per disputare qualche scampolo di gara. Naturalmente, il centravanti azzurro è molto indietro nella preparazione, rispetto agli altri compagni, quindi è da escludere un suo impiego da titolare. La decisione sarà presa solo dopo la rifinitura di questa mattina, ma le possibilità che sia convocato, da ieri, sono aumentate tantissimo. Malògrado il mercato estivo chiuda i battenti il 31 del mese, per cui tutto può ancora succedere, il Napoli comincia a pensare ad altre strategie, dal momento che il Psg non ha alcuna intenzione di andare oltre gli 80 milioni per l’acquisto di Osimhen. Non è difficile, pertanto, che il bomber torni a disposizione di Conte.