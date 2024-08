LE INTERVISTE – Hellas Verona, Zanetti: “Felice di essere il mister che ha scritto questa storia”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, dopo la vittoria per 3-0 in casa contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Avevo chiesto ai ragazzi di fare una grande prestazione, il risultato è sempre una conseguenza. Complimenti ai ragazzi. Il risultato è pesante, importante, fa storia. E sono orgoglioso di essere stato il mister che ha scritto questa storia”. Gran coraggio nell’uscita dal basso.”La squadra ha capito che può farlo. La settimana scorsa in Coppa Italia abbiamo preso una sberla, giocando una partita pessima. Oggi invece abbiamo giocato una grande partita, con voglia di combattere su tutti i palloni. Ho visto una squadra nuova. Il campionato è lungo”. Conosceva già questi talenti scovati da Sogliano?”Non li conoscevo, devo essere onesto. Li ho visti in video e sembravano buoni giocatori che giocavano in campionato diversi. Ho visto subito che avevano gran fame. Dal punto di vista delle connessioni dobbiamo fare dei passi in avanti, abbiamo degli alti e bassi, ma ci sta. Ora devono confermarsi tutti”. Sulle differenze tra l’esperienza all’Empoli e questa appena cominciata al Verona.”La prima differenza è che sto allenando in uno stadio incredibile con dei tifosi straordinari, è impossibile sbagliare la mentalità in partita con questi tifosi che fanno venire la pelle d’oca. Il Napoli non è al suo massimo, alla lunga verranno fuori i veri valori, ma è importante psicologicamente costruire una base. In questo gruppo ci sono tanti ragazzi di diverse nazionalità, il linguaggio comune deve essere il calcio”. Immaginava che questa squadra potesse pedalare così?”In settimana questi ragazzi pedalano, fanno sempre quello che abbiamo visto oggi. In Coppa Italia hanno fatto una prestazione orribile, ma l’importante è che hanno capito dove hanno sbagliato”.

Vincenzo Letizia

