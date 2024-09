CALCIOMERCATO – Novità dalla Turchia per Osimhen e Mario Rui

Il Galatasaray ha avviato i contatti con il club partenopeo per provare a strappare dalle mani di Aurelio De Laurentiis il cartellino di Victor Osimhen. L’attaccante, dopo aver visto sfumare l’ipotesi Chelsea e l’ipotesi Arabia Saudita, è rimasto di proprietà del Napoli, ma fuori dalla rosa di Antonio Conte.



Calciomercato Napoli, Osimhen nel mirino del Galatasaray



Secondo gli ultimissimi rumors di calciomercato, il Galatasaray di Okan Buruk potrebbe essere una soluzione last minute per il nigeriano che è ancora alla ricerca di una soluzione per evitare di restare fuori rosa almeno fino al calciomercato di gennaio. La finestra estiva del calciomercato turco, infatti, rimarrà aperta fino al 13 settembre.

Il Galatasaray è al lavoro per provare a chiudere l’operazione sulla base di un prestito secco non oneroso. Occhio, però, all’altissimo ingaggio di Osimhen: gli 11 milioni di euro annuali verrebbero interamente pagati dal club turco. Trattativa in atto; si attendono mosse da parte dei presidenti di Napoli e Galatarasay.



Niente Arabia Saudita per Osimhen



Era rimasta ancora in piedi l’ipotesi Arabia Saudita per Osimhen, ma nel pre-gara di Napoli-Parma, il ds Giovanni Manna è stato piuttosto categorico: “Non credo che Victor andrà in Arabia Saudita”. Un annuncio che ha frugato ogni dubbio. E poi ci ha pensato lo stesso Al Ahli a chiudere l’affare, annunciando ufficialmente l’arrivo di Toney dal Brentford.

Mario Rui vicinissimo al Besiktas

Dopo una serie di ripensamenti, Mario Rui è propenso ad accettare di andare a giocare in Turchia. La trattativa col Besiktas potrebbe chiudersi a breve.