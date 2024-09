LUKAKU – Il neo centravanti azzurro vero stacanovista, resta a Castel Volturno, mentre i compagni riposano

Romelu Lukaku, appena arrivato dal suo mentore, si è immediatamente innamorato di Napoli, del Napoli e dei tifosi azzurri che, al suo ingresso, sabato scorso al Maradona, lo hanno accolto da re. Quindi, il centravanti belga, per ringraziare, ha inteso ricambiare tutto l’affetto ricevuto, prima con il gol che ha riaperto la partita contro il Parma e poi nel rinunciare alla sua Nazionale per lavorare, senza soste, da autentico stacanovista, al Centro Sportivo di Castel Volturno, al fine di ritrovare la migliore condizione fisica. Infatti, benchè Antonio Conte abbia concesso due giorni di riposo ai calciatori non impegnati con le loro nazionali, Lukaku non ha esitato a restare per allenarsi da solo, onde tenere alto il ritmo. Un gesto non trascurabile da parte del giocatore che va encomiato per il suo attaccamento ai colori azzurri. Così facendo, il numero 11 dei partenopei, convincerà il mister a schieralo dal primo munto, dopo la sosta, a Cagliari. La piazza napoletana, dal canto suo, non vede l’ora di vedere all’opera il suo nuovo idolo, da titolare con l’auspicio che diventi presto il leader indiscusso del Napoli targato Conte.