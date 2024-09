COPPA ITALIA – Anteprima partita Napoli vs Palermo, azzurri in cerca degli ottavi di finale

Dopo il pari ad occhiali, contro la Juventus a Torino, di sabato scorso, domani sera il Napoli torna in campo, alle 20,45, al Maradona, per affrontare il Palermo che milta in serie B, per la gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Per l’occasione, molto probabilmente, Conte darà spazio ai calciatori con poco minutaggio nelle gambe e a coloro che non hanno ancora giocato, come per esempio lo spagnolo Rafa Marin, additato da Carletto Ancelotti come uno dei giovani più promettenti del Real Madrid. Per questi giocatori ci sarà la grossa opportunità di mettersi in luce, per convncere il tecnico leccese delle loro qualità. Ripeterndo il modulo adottato allo Stadium, il mister azzurro farà scendere sul terreno di gioco, tra i pali, obbligatoriamente, il secondo portiere Caprile, quindi nei quattro di difesa rivoluzione assoluta con Mazzocchi e Spinazzola ai lati e la coppia inedita Rafa Marin-Juan Jesus al centro. Anche a centrocampo si profilano due debutti dal primo minuto, ovvero quelli di Gilmour e Folorunsho. In attacco, dovrebbe sccoccare l’ora di David Neres con Ngonge sul lato opposto, mentre in avanti dovrebbe agire Raspadori a supporto della punta centrale Simeone.Inutile dire che i partenopei vanno alle ricerca degli ottavi di finale della comptizione, in cui potrebbero affrontare, all’Olimpico la Lazio. In casa rosanero, l’allenatore Dionisi recupera Di Francesco che sicuramente sarà titolare, assieme a Brunori e Le Douaron. Nella zona mediana dovremmo vedere Gomes, Segre e Ranocchia, ma non è da escludere un po’ di turnover con l’ex Monza che potrebbe rifiatare. Nel pacchetto arretrato Ceccaroni e Nikolau i centrali, sulle corsie laterali Diakité, favorito su Buttaro e Lund che potrebbe recuperare, in caso contrario gioca Pierozzi. Indisponibili Lucioni, Verre e Di Bartolo oltre aii lungodegenti Gomis e Blin.Azzardiamo, dunque, le due probabili formazioni del Maradona:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, David Neres; Simeone. Allenatore: Antonio Conte.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Segre, Ranocchia, Gomes; Le Douaron, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dedichiamoci, adesso, alle curiosità e alle statistiche del match: Napoli e Palermo vantano 70 precdenti suddivisi in quattro competizioni; il bilancio pende dalla parte degli azzurri che hanno conquistato 32 vittorie, contro 16. Infine, 22 sono stati i risultati nulli. Riguardo alle reti segnate il Napoli conta 103 gol fatti e 66 subiti. Andando, tuttavia, a ritroso nel tempo, notiamo che l’ultima partita di Coppa Italia, fra le due compagini, risalente al 1979 fu appannaggio della squadra siciliana che si impose al San Paolo per 2 a 1, in virtù di una doppietta di Citterio. Per gli azzurri segnò Beppe Savoldi, mister due miliardi.