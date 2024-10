Infortunio Lobotka – Il centrocampista azzurro, con la Slovacchia, ha accusato un problema muscolare che ha messo in allarme Conte

Ancora una volta la rappresentanza dei calciatori azzurri con le loro nazionali ha creato problemi alla SSCN. Stavolta registriamo l’infortunio di Lobotka con la Slovacchia. Il forte centrocampista partenopeo ha rimediato un problema muscolare che ha messo in allarme il tecnico Antonio Conte. Quest’ultimo ha voluto immediamente sapere notizie relative alle condizioni del proprio giocatore, per cui si è messo in contatto con lui. Lo slovacco ha affermato che non dovrebbe trattarsi di qualcosa di molto preoccupante. Però, questo infortunio non ha fatto dormire l’allenatore azzurro, in vista della ripresa del campionato che vedrà il Napoli impegnato nella difficile trasferta di Empoli. Molto probabilmente, anche per precauzione e per dare la possibilità a Lobotka di riprendersi al meglio, domenica, all’ora di pranzo, al Castellani, Gilmour prenderà il suo posto in cabina di regia.