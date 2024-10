NATIONS LEAGUE – Italia travolgente su Israele, con capitan Di Lorenzo mattatore della partita

Continua il buon momento dell‘Italia di Spalletti, che ieri sera, a Udine, ha surclassato per 4 a 1 Israele, nel quarto turno di Nations League. Troppa la differenza di caratura tra le due compagini; mattatore della partita il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, protagonista di una bellissima doppietta, che ha seguito, in ordine cronologico, il vantaggio su rigore di Retegui e la rete del solito Frattesi. Oggi, il gruppo disunito e timido, visto agli ultimi europei, è diventato una macchina infernale che, nella fattispecie, ha messo sotto, in particolare nel secondo tempo, la squadra di Israeliana. Grazie a questo successo così largo, la nostra nazionale va in fuga, consolidando il primato solitario nella classifica del girone 2 della manifestazione, che consente all’Italia di essere vicinissima alla qualificazione matematica alla finale a otto formazioni che varrebbe anche la prima fascia, al sorteggio per le qualificazioni mondiali. Da rimarcare l’esordio in maglia azzurra del centrocampista Daniel Maldini, figlio e nipote d’arte. Nel post gara Spalletti ha avuto parole di eloggio per tutti i suoi giocatori; tuttavia il ct ha tenuto a precisare di non dover peccare di presunzione, visto che in tutte le gare occorre rifare tutto daccapo.