IL PUNTO SULLA A DOPO L’OTTAVA GIORNATA – IL NAPOLI CHIAMA, L’ INTER RISPONDE. Successi anche per Atalanta, Fiorentina e Cagliari

Nella domenica di serie A, valida per l’ottava giornata, resta tutto invariato nelle zone alte della classifica, dopo i successi di Milan e Juve di sabato e quelli del Napoli e dell’ Inter di ieri, in trasferta, rispettivamente contro Empoli e Roma. Tutte le big succitate si sono imposte sulle avversarie col minimo scarto di 1 a 0, non disputando, tuttavia, una gara brillante. Nelle altre partite, vittorie dell’Atalanta sul Venezia per 2 a 0, al Penzo, della Fiorentina che ha travolto il Lecce, per 6 a 0 al Via del Mare, e infine del Cagliari contro il Torino, in rimonta, per 3 a 2 in terra sarda. Come si evince dai risultati, ieri, non si è registrato alcun pareggio. Il Napoli, dunque, resta primo in solitudine con 19 punti seguito dai nerazzurri a 17 e dai bianconeri a 16. Questa sera il turno si chiude con il Monday Night tra Verona e Monza.