SERIE A – Contro Atalanta e Inter, il Napoli si gioca il suo futuro da protagonista di questo campionato

Il primo test verità di matedì, al Meazza, contro il Milan, gli azzurri lo hanno superato a pieni voti ma, come diceva il buon Eduardo De Filippo, “Gli esami non finiscono mai“. Infatti, in una sola settimana si presentano due ostacoli molto difficili, come l’Atalanta e l’Inter. La Dea sarà ospite, nel lunch match di domenica, al Maradona, mentre i campioni d’Italia in carica attenderanno la capolista, il 10 novembre, a San Siro. Due big match nei quali la compagine campana di Antonio Conte si giocherà il suo futuro. Qualora superassero pure questi altri due test, i partenopei si candiderebbero, ufficialmente quale squadra da battere. Si tratterà di una vera resa dei conti, da dentro o fuori, benchè il cammino sia ancora lunghissimo. L’allenatore salentino sta lavorando, come suo solito, attraverso una concentazione massima e la voglia di vincere sempre, qualità trasmesse alla squadra che lo sta ripagando in maniera straordinaria, visti i risultati prestigiosi ottentuti finora. L’ambiente, in casa Napoli, è dei migliori: morale alle stelle e grandi traguardi l’obiettivo. Alle spalle la partita con i rossoneri, magnificamente vinta, ora nel mirino c’è la vittoria, in casa, con l’Atalanta, subito dopo si penserà all’Inter,a Milano, dove un pari andrebbe più che bene Non dimentichiamo che il Napoli non gioca le Coppe, un vantaggio molto utile, senza lo stress di giocare ogni tre giorni. Dai due prossimi match sapremo se l’undici contiano si confermerà o se, clamorosamente, sarà ridimensionato come, al nord, tutti auspicano. Nel frattempo, parlano i numeri, dopo l’inaspettato k o del Bentegodi c’è stato un filotto di partite superate alla grandissima, il cui bilancio recita otto successi ed un pari a Torino contro la Juve, e scusate se è poco. Tutto va per il verso giusto con grande soddisfazione della piazza napoletana che è tornata a sognare dopo i disastri della passata stagione. Ora, però, arriva il bello: riusciranno i nostri a cavalcare l’onda benevola di questo periodo? La risposta, ovviamente, ce la darà solo il campo.