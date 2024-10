ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs ATALANTA – I partenopei al secondo esame da superare per consolidare il primato

Domenica, all’ora di pranzo, scenderà al Maradona di Fuorigrotta, per l’undicesima giornata, l’Atalanta di Gasperini che gode di un momento magico, grazie al suo fortissimo attacco guidato dal capocannoniere del torneo, l’italo argentino Retegui, il quale ha già realizzato dieci reti. I partenopei sono chiamati al secondo esame consecutivo, dopo quello di Milano, contro i rossoneri. La gara con la Dea, formazione, attualmente più in forma del campionato, si presenta assai difficile ma gli azzurri di Conte necessitano di ulteriori conferme per tenere, a debita distanza, le inseguitrici. Dal canto loro, gli orobici si sono dimostrati bravissimi negli scontri diretti, per cui, domenica, si prevede una gran bella partita, con una cornice di pubblico delle grandi occasioni, visto che all’ex San Paolo ci sarà il tutto esaurito. Per quanto concerne le probabili formazioni, l’allenatore leccese, confermerà lo stesso schieramento di San Siro, visto che Lobotka è ancora fermo ai box. Gilmour, tuttavia, sta crescendo e dà garanzie. Nell’Atalanta dovrebbe tornare a centrocampo De Roon, in avanti, come sempre, il tridente delle meraviglie formato da De Ketelaere, Lookman e Retegui. In difesa Zappacosta sembra in vantaggio su Ruggieri. Pertanto, vediamo i possibili due schieramenti:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui

Relativamente ai numeri e alle statistiche di questa partita, registriamo 122 precedenti, tra serie A, B e Coppa Italia. Il bilancio vede gli azzurri in vantaggio sui nerazzurri bergamaschi per 53 vittorie contro 34, infine i risultati nulli sono 35. Il Napoli ha realizzato 167 reti e l’Atalanta 132. L’ultimo scontro tra le due formazioni risale al marzo scorso, in cui la squadra di Gasperini si impose, al Maradona, per3 a 0. Per la cronaca, gli ospiti sono andati in rete in tutte le ultime nove partite di campionato contro il Napoli. Le due contendenti non pareggiano dal 2019, allorchè il match di Fuorigrotta terminò 2 a 2. Da allora, nelle successive 16 sfide in A, nove vittorie dei partenopei, contro sette dei bergamaschi.