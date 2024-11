IL PUNTO SULLA A – 12esimo turno, campionato incertissimo e affascinante con ben sei squadre racchiuse in due punti

Nel big match della domenica relativa alla dodicesima giornata di serie A, hanno impattato per 1 a 1 la prima e la seconda della classe, ovvero il Napoli che mantiene, pertanto, il primato solitario e l‘Inter. Ma, grazie ai successi dell‘Atalanta per 2 a 1 sull’Udinese, della Fiorentina sul Verona per 3 a 1 e della Lazio, a Monza per 1 a 0, ben sei squadre sono racchiuse in soli due punti, dai 26 degli azzurri, ai 25 dei bergamaschi, dei viola, dei biancocelesti e dei nerazzurri, per finire ai 24 della Juve. Non si vedeva un torneo così equilibrato ed avvincente da anni. Il pari dei partenopei, a San Siro, conferma che la squadra di Conte può dire la sua per il titolo. Dopo il k o con gli orobici, ieri si è visto un buon Napoli andato in vantaggio con McTominay e raggiunto da Calhanoglu che, dopo aver rischiato di pedere se il centrocampista turco non avesse sbagliato un rigore, ha avuto persino, all’ultimo istante, la grandissima occasione di vincere la partita conun tiro al volo di Simeone finito alto di poco. Ora di nuovo spazio alla Nations League, in cui l’Italia sarà impegnata nel doppio confronto col Belgio in trasferta e con la Francia in casa tra giovedì e domenica.