LE INTERVISTE – Inter, Calhanoglu: “Abbiamo dominato. Tante rivali, non è come l’anno scorso”

Queste le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu:

Primo rigore sbagliato, quanto ti pesa stasera?

“Eh, stasera potevo essere MVP: sbagliando il rigore non è successo, però prima o poi sarebbe capitato. Mi dispiace che sia successo oggi, era importante per noi vincere e non ci siamo riusciti. Dopo una vittoria contro l’Arsenal abbiamo dominato sia nel primo che nel secondo tempo: abbiamo provato, alla fine non siamo riusciti e siamo stati un po’ sfortunati”.

È una squadra che vi ha creato difficoltà?

“Le statistiche dicono tutto, eravamo sempre lì. Abbiamo provato, abbiamo giocato offensivo, siamo andati sulle fasce: ci abbiamo provato però il Napoli difende bene. In generale, credo la squadra ci abbia provato: posso fare soltanto i complimenti, tante squadre si sono rinforzate e noi siamo gli stessi. Il campionato è ancora lungo e tutti sono lì”.

Ti senti di dire che l’Inter è ancora la squadra più forte?

“Io rispetto tutte le squadre, tutte sono forti. Noi proviamo sempre a essere i più forti, però ci sono squadre che dobbiamo rispettare, soprattutto in questa stagione. Noi proveremo a difendere il nostro scudetto, siamo ancora lì ma ci sono tanti rivali forti con giocatori di qualità”.

Eurogol e sbagliato un rigore. Questo scontro diretto può incidere sulle vostre convinzioni?

“Noi vogliamo vincere contro squadre come Atalanta, Napoli, Juventus, Milan. Però quest’anno è così e dobbiamo accettarlo: l’anno scorso era diverso, come detto prima ci sono squadre che si sono rinforzate. In questa stagione non siamo come l’anno scorso, ma siamo ancora lì: il calcio è questo, non possiamo essere sempre al top, perché ci sono sempre alti e bassi”.

Quest’anno per l’Inter è più facile giocare in Champions rispetto al campionato?

“Ci sono tante partite, tantissime. Non riusciamo a vedere la classifica, ogni volta che vogliamo riposare arriva un’altra partita. Fisicamente non è così duro, ma mentalmente non è così facile”.

