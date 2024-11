Francesco Cattani, Fabrizio Lucchesi, Giuseppe Cannella e Pasquale Salvione a Radio Punto Nuovo

Raspadori, l’ex all. Cattani: “Ha bisogno di tornare titolare o perde la Nazionale. All’Atalanta si rilancerebbe alla grande, ma serve un allenatore che creda ciecamente in lui”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Cattani, ex allenatore di Giacomo Raspadori: “Ormai il Napoli gira bene così e fa fatica Giacomo a trovare spazio. Mi metto nei panni di Conte e non è facile cambiare le carte in tavola ora che fa affidamento su Lukaku. L’arrivo del belga ha tolto tanti minuti a Giacomo, che ha caratteristiche completamente diverse. È una situazione complicata da raccontare per chi è all’esterno. Giacomo ha grande forza nelle gambe, ma serve avere anche la fiducia per sentirsi pronti e scattanti in campo. In 3 anni non ha mai dato un problema extracampo e ora rischia di diventare più un limite che una risorsa per sé stesso. Quale squadra per Raspadori? Difficile dirne una, molto dipende dall’idee di chi lo va ad acquistare. Se vuole tornare importante anche in Nazionale, deve tornare titolare e giocare con continuità. C’è bisogno che ci sia una squadra che lo vuole rendere protagonista. Cosa consiglierei? Giacomo non ha mai sbagliato una scelta. Ha sempre cambiato squadra al momento giusto, se è vero che c’è l’Atalanta sarebbe la squadra ideale per lui. Si rilancerebbe alla grande, ma credo che ce ne siano tante a vedere cosa succede. L’importante è che vada nelle mani di un allenatore che crede ciecamente in lui”.

Roma, l’ex DG Lucchesi: “Roma lontanissima dai livelli più alti, non c’è chiarezza da parte di chi gestisce. Ranieri ora cambia poco, il Napoli può vincere senza problemi”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex DG della Roma: “La Roma è lontanissima dai livelli più alti e mi spiace vedere che non c’è un’idea o un progetto chiaro da parte di chi la gestisce. La gara con il Napoli mi ricorda sempre quella settimana di paura e di tormenti, quando eravamo convinti di vincere lo Scudetto già al San Paolo, alla penultima di campionato. L’arrivo di Ranieri cambia poco ora: se il Napoli gioca da Napoli, ha tante chances di stravincere contro la Roma. Il nuovo tecnico proverà a dare subito un cambio di passo, ma non sarà semplice incidere subito. C’è un divario enorme tra le due squadre ad oggi. Di certo dopo il mercato fatto dalla Roma, ci si aspettava di più. De Rossi ha sempre compattato l’ambiente, ma solo quello non basta. L’esonero di DDR ha accresciuto il disamore, visto che con lui era stato messo in piedi un progetto triennale. Ora la patata bollente passa a Ranieri, che dovrà lavorare sempre con quella rosa. Non è una squadra strutturata per stare nelle prime quattro. Conte? Con lui metti in preventivo prima che subirai tante richieste di mercato, quindi il Napoli è stato bravo a seguirlo e ad accontentarlo passo dopo passo. Sono allenatori pesanti da gestire, ma fanno la differenza quando vengono soddisfatti. Penso a Lukaku, che divide un po’ la piazza. Conte saprà bene che Lukaku è andato già oltre il proprio potenziale massimo, ma avrà pensato meglio averlo con noi anziché contro”.

Cannella: “Il Napoli non deve preoccuparsi di Ranieri, ma pensare a sé stesso. Raspadori? Se arriverà una buona offerta, il Napoli la valuterà”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo ed intermediario: “Il Napoli non deve preoccuparsi di Ranieri, piuttosto migliorare quanto stia facendo ora. Conte deve badare al proprio percorso, poi è normale che troverà una Roma diversa da quella della gestione Juric. Per come stanno messi i giallorossi, servirebbe poco per migliorarli, ma Ranieri avrà bisogno di tempo e al Mardona potrebbe ancora faticare. Il Napoli dovrà essere bravo nell’approfittarne. Mercato? Il Napoli ha una struttura dirigenti dove il mercato è sempre in opera. Sono sicuro che Manna avrà già in mente come migliorare questa rosa a gennaio. Il Napoli è concentrato a valutare anche i calciatori in rosa, penso a Ngonge: ora sta trovando spazio e si potrebbe pensare di tenerlo, a scapito per esempio di Raspadori che non sta trovando minuti. Sono dinamiche normali all’interno di una rosa. Durante la settimana, DS e allenatore valutano nel quotidiano. Nel caso di Raspadori, Neres e Ngonge sono avanti nelle scelte di Conte e fa capire che non abbia trovato spazio nelle idee di Conte. Essendo giovane e avendo mercato, se dovesse arrivare un’offerta buona il Napoli sicuramente la valuterà. Un vice-Lukaku? Il Napoli ha bisogno di uno come Bonny per esempio, o quanto meno un’alternativa ben vagliata da Conte”

CorSport, Salvione: “Ottimismo per la presenza di Lukaku! La Roma di Ranieri verrà a pungere in contropiede. Sul rinnovo di Kvara, vi spiego”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, CorSport: “C’è ottimismo attorno al ritorno di Lukaku. Le sue condizioni non preoccupano più di tanto, contro la Roma dovrebbe esserci regolarmente. Tutto lo staff del Napoli lo valuterà con attenzione nel momento in cui rientrerà a Castel Volturno. In panchina nel caso c’è chi è pronto a sostituirlo senza problemi come Simeone. La Roma verrà a Napoli per fare una gara molto solida dal punto di vista difensivo. Ranieri seguirà questa traccia, nella speranza che gli uomini di talento gliela risolvano lì davanti. Sarà una Roma che concederà poco, quella che vedremo al Maradona. Magari vedremo anche Hummels dal 1’, ma aspettiamo per capire le scelte di Ranieri. Anche il Napoli ha un atteggiamento accorto, per questo la gara contro la Roma si risolverà con gli episodi. Basta vedere a quello che è successo in Italia-Francia, dove gli episodi hanno avuto un peso fondamentale. Quando Conte risponde sul percorso intrapreso dal Napoli, si riferisce soprattutto alla qualità della fase offensiva. Quella difensiva non ha mostrato grandi problemi, mentre in attacco può e deve crescere ulteriormente. Quando cambia un progetto tecnico, bisogna dare il tempo giusto all’allenatore di agire. Rinnovo Kvara? Sono trattative che si allungano in maniera inevitabile, ognuno spinge sulle proprie richieste e i propri punti fermi. Ci vorrà ancora un po’ prima di sbloccare tutto”.