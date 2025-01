NAPOLI – JUVENTUS DAY – L’attesa sta per teminare, i tifosi azzurri, in 55000, pronti a sostenere la capolista

E’ giunto il grande giorno della partitissima fra il Napoli e la Juventus, big match della 22esima giornata di campionato che si disputerà alle ore 18 nel tempio di Diego Maradona, che dall’alto tiferà Napoli. Dunque, l’attesa sta per finire, la tifoseria azzurra si mobilita per invadere lo stadio di Furigrotta, in 55mila, al fine di intonare cori inneggianti ai suoi beniamini, dal primo all’ultimo minuto per sostenere la capolista, chiamata ad un ennesimo test delicatissimo contro i bianconeri, ancora imbattuti in serie A. La gara di questo tardo pomeriggio potrebbe risultare decisiva, per obiettivi diversi, per entrambe le contendenti. La compagine partenopea intende continuare la striscia positiva di sei successi di fila, e confermarsi prima della classe, mentre l’undici di Thiago Motta vuole un’altra vittoria di prestigio, dopo aver battuto il Milan, per mettere un’ipoteca sulla qualificazione Champios. Come sappiamo, i padroni di casa non potranno contare sull’uruguaino Olivera, infortunatosi ieri, accusando un problema muscolare che lo terrà fermo per un mese. Un’altra tegola per Antonio Conte che dovrà decidere chi lo sostituirà fra Spinazzola e Mazzocchi. La Juve, invece, avrà un’arma in più, schierando in avanti l’ultimo arrivato Kolo Muani. L’allenatore dei partenopei avrà di fronte il suo passato in bianconero, tanti anni di permanenza alla Juve, come giocatore e tecnico. Ma ora è pronto a dare un dispacere alla sua ex squadra.