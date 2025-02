Okafor – il neo acquisto azzurro indosserà la maglia numero 9; lo svizzero sembra aver smaltito del tutto la lesione muscolare

Il nuovo calciatore del Napoli, Noah Okafor ha scelto di indossare la maglia numero 9, il classico numero del centravanti, malgrado non sia una punta vera. Una maglia indossata, in passato, da autentici campioni, come Careca, Calaiò, Higuain e non ultimo Victor Osimhen. La scelta dello svizzero pare voler significare che nutre velleità molto offensive. Nel Milan, lo scorso anno, ha realizzato sei reti, cinque delle quali, addiritura da subentrante. In questo campionato, molte più ombre che luci, anche in virtù dell’infortunio muscolare. Okafor, subito dopo aver effettuato gli abituali controlli medici, a Castel Volturno, si è subito messo a disposizione di Antonio Conte. Rispetto al georgiano e al brasiliano l’ex rossoinero non è un driblomane, anzi tutt’altro., non ha neanche il doppio passo, per cui non è il sostituto ideale di Kvara. Tuttavia, ha doti da venderee, quindi potrebbe dare il suo utile contributo alla causa azzurra, dalla panchina. Nel frattempo, il Napoli prepara la gara interna di domenica sera, contro l’Udinese, al Maradona, partita da vincere a tutti i costi, per continuare il cammino verso traguardi ambiziosi.