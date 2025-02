David Neres – Si profila il recupero del brasiliano per la gara in trasferta col Venezia del16 marzo prossimo

La maledizione degli infiortuni al soleo si è abbattuta sul Napoli, ieri è toccato anche ad Anguissa, il centrocampista del Camerun dovrà restare fuori un mesetto, per cui salterà partite molto importanti come quella di sabato, con l’Inter, con la Fiorentina e col Venezia. Presumibilmente, lo rivedremo in campo, dopo la sosta per la nazionale, inpegnata in Nations League, contro la Germania, il prossimo 20 marzo. Quindi, Conte potrebebbe riaverlo a dispozione nella gara col Milan, al Maradona, in programma nell’ultimo fine settimana del mese entrante. L’azzurro, subentrato a Como, non è riuscito a scaldarsi a sufficienza, prima di entrare, al punto che il muscolo non ha retto. Intanto, le condizioni di David Neres stanno migliorando; le previsioni dello staff medico della società partenopea dicono che l’esterno dovrebbe tornare disponibile, a metà marzo, al Penzo di Venezia. Neres è una pedina essenziale nello scacchiere dell’allenatore azzurro e la sua mancanza si è sentita tanto, nell’ultimo periodo. Per fortuna, da quanto si apprende, il neo acquisto Okafor, naturale sostituto del carioca, in allenamento, mostra buoni segnali di ripresa. Chissà che non possa essere arrivato, anche perr lui , il suo momento, come per Billing.