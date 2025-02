Orari prossime gare degli azzurri – Con la Viola si giocherà domenica 9 alle 15, a Venezia, ancora un lunch match

La Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari delle gare di campionato, fino alla 29esima giornata di campionato.Ovviamente, è ornai noto che la sfida scudetto si disputerà sabato primo marzo alle 18, a Fuorigrotta, mentre la successiva gara interna con la Fiorentina, si giocherà domenica 9 alle 15, infine Venezia vs Napoli, in calendario il gioorno 16 marzo, sarà ancora una volta un lunch metch stavolta valido per la 29esima giornata di serie A. Per la cronaca, gli azzurrzi giocheranno, all’ora di prazo, per la terza volta, in questa stagione, cosa che nelle due precdenti gare delle 12,30, non ha portato bene, tanto è vero che il Napoli ha collezionato due sconfitte, prima in casa con l’Atalanta e poi, ultimamente a Como , contro i lariani. Dunque occorrerà sfatare pure questo tabù.