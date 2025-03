NAPOLI vs INTER DAY – Estenuante attesa della tifoseria partenopea per il big match delle 18

E’ arrivato, probabilmente il giorno più importante ma non determinante per la lotta al titolo di quest’annata, nettamente avvincente ed affascinante, con tre squadre nell’arco di tre punti che combattono per il vertice. Alle ore 18, infatti, ci sarà, nella bolgia del Maradona lo scontro diretto tra il Napoli, secondo e l’Inter prima, con un punto in più dei partenopei. Nel capoluogo partenopeo, l’attesa per questa sfida è estenuante; i tifosi azzurri si attendono, dopo il passo falso sul lago, una reazione d’orgoglio da parte della squadra di Antonio Conte che avrà di fronte il suo passato, così come Lukaku. Come dicevano, sarà una partita importantissima, però non decisiva, perchè mancheranno ancora 11 partite al termine, per cui tutto potrebbe succedere. L’allenatore leccese, ieri, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, affermando che è concentrato solamente sulla squadra che non dovrà avere pressioni di alcun genere. Alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se si sarebbe aspettato, quando ha firmato col Napoli, di giocare, a questo punto della stagione, una partita Scudetto contro i campioni d’Italia, ha dichiarato che si sarebbe aspettato, in questo periodo, un Napoli, che dopo 7 mesi, iniziasse a prendere forma, poi essere lassù deve essere motivo di orgoglio ha proseguito. In parole povere, il mister azzurro ha voluto sottolineare che si attende dai suoi una gara sudata fino all’ultima goccia, allo scopo di non ripetere gli errori di Como ed ovviamente di portare a casa un risultato positivo che possa far continuare la corsa verso l’Europa. Alla fine, vedremo dove saremo arrvati, ha quindi concluso Conte.