Primo anticipo di A del 27esimo turno – La Fiorentina batte il Lecce per 1 a 0 e mette nei guai i salentini

Nel primo anticipo di serie A, valido per la 27esima giornata di campionato, la Fiorentina di mister Palladino ha sconfitto, al Franchi, il Lecce per 1 a 0, in virtù della rete decisiva del tedesco Gosens, giunta al nono minuto di gioco. Dopo tre k o di fila i viola, dunque, tornano alla vittoria e superano momentaneamente il Bologna in classifica ma mettono nei guai la compagine salentina che ora rischia grosso, avendo, al momento, solo quattro punti in più dell’Empoli che occupa il 18esimo posto con 21 punti, tuttavia i toscani, col morale alto per il passaggio del turno in coppa Italia, devono ancora disputare la loro gara. Quest’oggi sono in programma altri tre anticipi; il piatto forte del sabato è senza dubbio la sfida tra la prima e la seconda della classe, ovvero Napoli – Inter che si terrà al Maradona alle ore 18. Prima degli azzurri, alle 15, scenderà in campo l’Atalanta che, vincendo il match, a Bergamo, col Venezia, penultimo, potrebbe andare, per qualche ora, in testa alla classifica.