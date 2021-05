Anticipi quartultimo turno di serie A

L’Inter festeggia il suo 19esimo titolo di campione d’Italia 2021, travolgendo, ieri, nel secondo anticipo del sabato la malcapitata Sampdoria per 5 a 1, confermando, pertanto, il grandissimo rendimento del girone di ritorno, nel quale non ha mai perso. Negli altri anticipi due successi importantissimi, il primo in chiave Champions ed il secondo per quanto riguarda la lotta salvezza ed un pari tra compagini ormai tranquille. Parliamo del Napoli che ha stravinto per 4 a 1 a La Spezia, mettendo pressione alle concorrenti dirette, della Fiorentina che si è sbarazzata, al Franchi, della Lazio per 2 a 0, una vittoria che consente ai viola di respirare aria di permanenza nella categoria e che allontana inevitabilmente la squadra di Simone Inzaghi dalla volata per la qualificazione alla prossima edizione della prima manifestazione continentale e per finire dell’Udinese e del Verona , due compagini che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, le quali hanno impattato per 1 a 1.