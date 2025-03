LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Politano e Lukaku indirizzano il match, Meret allevia le sofferenze

Meret 7 – Senza la sua parata sul rigore, invero non irresistibile, di Gimenez, staremmo parlando dell’ennesima occasione gettata alle ortiche. Salvifico.

Di Lorenzo 6.5 – Dominante sulla destra, finché Leao resta in panca (grazie Conceicao!), poi inizia il duro lavoro, tra occasioni disinnescate e rincorse affannose.

Rrahmani 6 – Prestazioni senza particolari inciampi.

Buongiorno 6.5 – Presente e risolutivo nel cuore della difesa.

Olivera 6 – Con il suo ritorno da titolare, il Napoli trova anche a sinistra un uomo abile a venire in mezzo al campo ad offrire alternative tattiche interessanti.

Anguissa 6 – Buon primo tempo, cala molto nella ripresa per una condizione atletica non ottimale.

(Billing 5 – Entra in campo disorientato, regalando un rigore al Milan e sbagliando diverse giocate.)

Lobotka 6 – Lavora prevalentemente nel primo giro palla, lasciando maggior libertà di inserimento a Gilmour.

(Juan Jesus s.v.)

Gilmour 6 – Un assist prezioso per Lukaku e tanto movimento per il campo, pur se ogni tanto commette qualche disattenzione evitabile.

Politano 7 – Gol in avvio, buona intraprendenza e consueto spirito di sacrificio. Difficile chiedergli di più.

(Mazzocchi s.v.)

Lukaku 7 – Gol e tanta partecipazione alla manovra d’attacco.

(Simeone s.v.)

Neres 6 – Prova qualche accelerazione ed appare sempre un pericolo potenziale per la difesa rossonera. Tuttavia gli manca lo spunto o la giocata decisiva.

(Ngonge s.v.)