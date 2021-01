IL PUNTO SULLA A dopo l’ultima del girone di andata

L’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A ha decretato il Milan campione d’inverno, grazie al contemporaneo pari esterno, a reti bianche, dell’Inter, a Udine, che non ha saputo approfittare della batosta casalinga dei cugini rossoneri per mano dell’Atalanta, vittoriosa per 3 a 0 al Meazza, sabato passato. Si avvicina, però, la Juventus che rosicchia punti preziosi alle milanesi, battendo il Bologna per 2 a nel match domenicale dell’ora di pranzo. I bianconeri, ora, sono quarti a quota 36, ad un punto dalla Roma che rimane terza con il successo in extremis, all’Olimpico, per 4 a 3 contro lo Spezia nell’anticipo di sabato. Continua a deludere il Napoli di Gattuso che, a Verona, in vantaggio dopo soli 10 secondi, si fa raggiungere e superare dagli scaligeri che conquistano tre punti meritati vincendo per 3 a 1. La panchina del tecnico calabrese, adesso scricchiola. Successi anche per la Lazio, 2 a 1 al Sassuolo, per la Sampdoria, a Parma, per 2 a 0 e per il Genoa, 1- 0 sul Cagliari. Infine negli anticipi della 19esima tornata, registriamo la vittoria della Fiorentina, 2 a 1 al Crotone, ed infine il pari per 2 a 2 tra Benevento e Torino.