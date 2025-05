Finale di Coppa Italia – Stasera all’Olimpico di Roma si assegna il secondo trofeo Nazionale, in campo Milan e Bologna

Questa sera va in scena, allo stadio Olimpico di Roma, la finale di di Coppa Italia tra il Milan ed il Bologna, approdato a quest’ultimo atto della manifestazione dopo oltre 50 anni. Si assegnerà, quindi il secondo trofeo Nazionale, dopo la Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri. Nella capitale si affronteranno due formazioni in cerca di gloria. Attualmente sia il Milan, che il Bologna sono fuori dall’Europa ma i prossimi due turni possono canbiare tutto. Oggi la squadra di Concecao gode del favore del pronostico, alla luce degli ultimi successi ottenuti in serie A. Chi alzerà la Coppa sarà automaticamente in Europa League., seconda competizione continentale in ordine di prestigio. Naturalmente, per i rossoneri, questo traguardo non è certamente il massimo, visto il blasone europeo, tuttavia, data l’annata non esaltante, in campionato, sempre fuori dalle prime posizioni, i tifosi potrebbero pure accontentarsi. Due trofei vinti, in stagione, non sono da buttar via. Per i rossoblù, sarebbe la terza Coppa Italia, dopo i trionfi del 1970 col Palermo e del 1974, col Torino; due successi in attrettante finali.