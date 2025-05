Verso Parma vs Napoli – Conte predica calma e testa, occorre pensare solo a vincere

Itervistato sulla lotta per il titolo, Antonio Conte, che conosce bene come si vincono i campionati, ha dichiarato che i suoi giocatori non devono stare in tensione, nè avere l’ansia e la paura di non farcela. Ora come ora, occorre testa e calma, nonchè sangue freddo, per portare a casa tre punti decisivi, per realizzare l’agognato sogno della piazza napoletana, oltremodo rammaricata per il pari con il Grifone genoano. Da qui all’ultima giornata, saranno giorni caldissimi, nervi saldi e pedalare, questo l’imput del tecnico leccese alla squadra. Al Tardini sarà una vera e propria guerra dei nervi, entrambe le formazioni vogliono vincere per i loro rispettivi obiettivi. L’unico che sa come fare, in questi casi, è il condottiero azzurro, il mister ha ricordato a tutti che ha perso e vinto il titolo all’ultima giornata, cosa che molto probabìilmente accadrà anche in questa stagione. E’ lampante che il Napoli ha la grandoissima occasione di gestire autonomamente il proprio destino, se si riuscirò nell’impresa, perrchè di impresa si tratterebbe, bene ma qualora non si vincesse non bisognerà fare dramm Quest’anno il Napoli era partito solo per tornare in Champions, non dimentichiamolo!