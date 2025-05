LA PARTITA – Parma-Napoli 0-0, gli azzurri non vanno oltre il pari

Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Tardini.

PRIMO TEMPO

Al 10’ ci prova Politano con il sinistro, ci arriva Suzuki. Al 29’ pericoloso il Parma con una gran conclusione di Sohm, grande parata di Meret che spedisce in angolo. Al 32’ sinistro al volo di Anguissa, il palllone colpisce il palo. Al 45’ l’arbitro assegna 1 minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 46’ conclusione di Sohm dalla distanza, si fa trovare pronto Meret che spedisce in angolo. Al 57’ pallonetto di Politano, il pallone colpisce la traversa. Al 70’ calcio di punizione di McTominay, il pallone colpisce la traversa. Al 90’ l’arbitro assegna 7 minuti di recupero. Al 96’ fallo di Lovik su Neres in area di rigore ma per il VAR non è rigore.

IL TABELLINO

Parma (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni (dal 63′ Hainault), Circati; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri (dall’85’ Lovik; Bonny (dall’85’ Ondreijka, Pellegrino (dall’85’ Djuric. Allenatore:Chivu.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (dall’86’ Spinazzola; Politano (dall’80’ Ngonge), Anguissa, Gilmour (dal 69′ Billing), McTominay; Lukaku (dall’80’ Simeone), Raspadori (dal 69′ Neres). Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Conte (N), Estevez (P), Delprato (P), Di Lorenzo (N)

Mariano Potena