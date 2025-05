Parma-Napoli, scontri tra tifosi al Tardini: la situazione

Manca pochissimo a Parma-Napoli, ma non arrivano buone notizie per quanto concerne l’ordine pubblico. Ne parla Il Mattino.

A poche ore dal fischio d’inizio di Parma-Napoli, l’atmosfera nei pressi dello stadio Tardini è diventata particolarmente tesa. L’afflusso di numerosi tifosi partenopei, giunti in città per sostenere la squadra di Conte, ha infatti fatto da sfondo a momenti di tensione con alcuni gruppi ultras del Parma.

All’esterno dello stadio si sono verificati disordini, con alcuni tifosi del Napoli che sono stati allontanati da tifosi locali e indirizzati verso il settore ospiti. La situazione è rapidamente degenerata quando, secondo il racconto di un tifoso napoletano sui social, un gruppo stava cantando cori in strada ed è stato improvvisamente inseguito da un furgoncino con a bordo ultras del Parma.

Per evitare che i tifosi sprovvisti di biglietto si avvicinassero troppo allo stadio, le forze dell’ordine hanno istituito un cordone di sicurezza con agenti in assetto antisommossa. Non sono mancati momenti di tensione anche con la polizia: alcuni sostenitori azzurri hanno lanciato fumogeni contro gli agenti, contribuendo a rendere ancora più incandescente il clima attorno al match.

