Cagliari, Nicola: “Out Caprile, Luvumbo e Zortea da valutare”

Il tecnico rossoblu Davide Nicola ha presentato la sfida di Napoli, che per i partenopei potrebbe significare scudetto, nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Napoli-Cagliari, la conferenza stampa prepartita di Nicola

“Per me tutte le partite sono aperte, anche quando c’è un certo di divario tra le squadra. Sennò che mi preparo a fare? Sono fermamente convinto che la squadra potrà fare qualcosa di importante. Mi preparo sempre per fare il meglio. Pressione? Chi lotta per salvarsi sa che questa aumenta partita dopo partita. Se arrivi all’ultima giornata e ti servono punti per l’obiettivo è normale averla. Io senza pressione non riuscirei a vivere. Noi faremo il massimo, poi si vedrà”.

Nicola su Caprile, Luvumbo e Zortea

“Caprile non ci sarà: tra il primo e il secondo tempo contro il Venezia, per una distrazione muscolare. Affaticamento pure per Luvumbo. Pavoletti si porta dietro il solito problema al ginocchio; Zortea sta sottoponendosi a un’ecografia e per domani andrà valutato. Daremo il massimo a Napoli“.

Gli altri acciaccati

“Mina e Luperto: erano infortunati ma li abbiamo recuperati per il Venezia. Non sono al top, però saranno in campo: ho bisogno di schierare la migliore formazione e che possa essere competitiva“.

Il futuro

“Vi ho già risposto: voglio creare qualcosa con il Cagliari. Ma se parlassi del futuro ora non sarei concentrato sulla gara di domani. Nascerà un nuovo anno con un anno ulteriore di esperienza. A Napoli vogliamo fare del nostro meglio, poco, ma sicuro”.

Nicola su Piccoli

“Lui è arrivato in un’operazione che comprendeva tre giovani. Inizierà un altro step per confermare i suoi numeri: migliorare i goal, gli assist e nei movimenti. Ha già fatto un grande lavoro, ma non deve fermarsi”.

Ipotesi esordio per il terzo portiere Ciocci

“Costruisco la settimana con i giocatori che potrebbero essere determinanti per una data partita. Se posso gratificare qualcuno lo farò. Per far esordire lui dovrei cambiare il portiere titolare. Devo essere coerente, obiettivo. Se un elemento non gioca è perché non l’ho ritenuto adatto a quella gara”.