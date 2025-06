NAPOLI – Si cambia registro, con De Bruyne in mezzo al campo, spazio allo spettacolo

Giovanni Manna, Ds azzurro, sotto l’egida di Antonio Conte, sta costruendo una squadra molto competitiva, per difendere il titolo conquistato, poco meno di un mese fa. D’altronde, nella prossima stagione, con ben quattro competizioni da onorare, tra cui la nuova Champions League, le partite saranno, almeno dieci in più, rispetto all’annata trascorsa. Per rinforzare l’organico, il presidente ha preso, al volo, l’occasione di regalare a Conte il miglior centrocampista d’Europa, peraltro a costo zero, ossia il belga Kevin De Bruyne che sicuramente alzerà l’asticella. Con questo fuoriclasse, il tecnico salentino potrà cambiare registro, dando più spazio allo spettacolo, in virtù di un sistema di gioco dominante e molto offensivo. L’ex City sarà il vero leader dell’undici partenopeo. D’altronde, il belga ha affermato che ha scelto il Napoli per dare il massimo e tentare di vincere altri trofei, allargando la sua bacheca, già zeppa di titoli. De Bruyne, quindi, benchè non giovanissimo, ha ancora tanta voglia di vincere assieme a Conte. Il centrocampista è molto ambizioso e lo dimosterà, certamente attraverso i gol e gli assist. Dal prossimo 18 luglio sarà a Dimaro per iniziare la sua avventura nel club di De Laurentiis che ha totalmente cambiato filosofia, in confronto al passato. Il gioco del Napoli sarà caratterizatto da pressing alto, verticalizzazioni, e molti più gol, in particoare dai calci da fermo, specialità del neo centrocampista di Antonio Conte. La classe indubbia di questo calciatore farà la differenza.