Lobotka: “Terzo scudetto a Napoli? Speriamo. Ci proveremo”

A margine della partita di addio al calcio di Marek Hamsik, ha parlato anche Stanislav Lobotka, metronomo del Napoli e della Nazionale slovacca, che a fine gara è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.

Queste le sue parole: “Marek è fenomenale non solo in campo ma anche fuori, mi ha aiutato tanto. Quando sono arrivato a Napoli mi ha detto che sarebbe stato sempre a disposizione se avessi avuto bisogno. Per questo è fenomenale. Lui è forte come calciatore, ma come uomo è fortissimo: è umano, è sempre lo stesso ragazzo di sempre. Non c’è mai un problema con lui. Quando non ho giocato al primo anno, mi ha sempre chiesto come stessi. Sapeva che ero un ragazzo che voleva allenarsi duro, è stato davvero bravissimo con me”.

Lobotka è stato protagonista dei due recenti scudetti partenopei, conquistati nel 2023 e nel 2025. Un palmares che magari alla fine della stagione che sta per iniziare potrebbe essere addirittura aggiornato: “Terzo mio scudetto col Napoli? Speriamo (ride, ndr). Questa stagione è durissima, vediamo. Rimaniamo coi piedi per terra e lavoriamo giorno dopo giorno come abbiamo fatto lo scorso anno. McTominay e De Bruyne? Penso che qualunque giocatore che arriva a Napoli conosca la storia”.