Addio al Calcio di Hamsik – Spettacolare 5-4 a favore del Napoli contro la Slovacchia, a Bratislava

Iei sera, Marek Hamsik, storico capitano azzurro che ha miltato nelle fila del Napoli, per ben 12 anni, classificamdosi come terzo marcatore nella graduatoria dei maggiori goleador partenopei, con 121 reti, preceduto solo da Mertens e Insigne, ha appeso le scarpette al classico chiodo, dopo una spettacolare partita di commiato con la Slovacchia. Il risultato è stato di 5 a 4 a favore dei partenopei, grazie al gol da antologia, al fotofinisch, di Di Biagio Junior, per l’occasione in veste di giocatore del Napoli. Marek Hamsik ha disputato un tempo con la sua Naziomale ed un tempo con i vecchi compagni di squadra, mettendo a segno gol da una parte e dall’altra.In rete , pure Callejon, su imbeccata di Ciro Mertens. Anche i due figli dello slovacco hanno partecipato all’evento, con immensa soddisfazione del padre. Una grandissima emozione per il capitano di mille battaglie azzurre, il quale porterà i colori azzurri, sempre nel cuore e chisssà che un giorno non possa tornare alla corte di De Laurentiis vestendo i panni di dirigente. Sarebbe un giusto riconoscimento per quanto dato al club partenopeo.