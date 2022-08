Calciomercato – PSG e NAPOLI sempre più vicini all’intesa per la doppia trattativa

Dopo aver chiuso ben tre colpi di mercato straordinari, ora Giuntoli sta percorrendo l’asse Napoli – Parigi nel tentativo di portare a termine la doppia trattiva che coinvolge il portiere costaricano Keylor Navas e il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. In casa Napoli vi è tanto ottimismo sulla riuscita di questo affare. Al 90% Navas sarà il prossimo portiere azzurro titolare e Fabian vestirà la maglia dei transalpini. Infatti entrambi i club stanno studiando con attenzione la giusta formula per chiudere nel migliore dei modi le due trattative parallele, magari venendosi incontro l’un l’altro. I parigini contribuirebbero notevolmente sull’ ingaggio dell’estremo difensore ed il Napoli si accontenterebbe di soli 20 milioni per cedere il cartellino di Fabian Ruiz“ in scadenza tra un anno. Un ottimo affare sicuramente per tutte e due le società, non nuove a concludere affari. Ciò nonostante Giuntoli si vuole cautelare con una seconda opzione in caso di fallimento dell’operazione: la pista che porta a Kepa è ancora calda ed apertissima in attesa di sviluppi. Aperta pure la questione rinnovo di Meret, pur se è molto complicato. Per sapere come andrà a finire la situazione portieri, tuttavia occorrerà pazientare ancora un pò, magari si protrarrà fino a qualche giorno dalla chiusura del calciomercato estivo in programma il primo settembre.

Fonte: Gazzetta dello Sport