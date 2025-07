Questione Osimhen – Ancora da decifrare il futuro del nigeriano ma sembra che sia propenso a tornare al Galatasaray

Tutto ancora fermo riguardo il futuro di Victor Osimhen; il giocatore è ancora in vacanza e, per il momento, non intende parlare con nessino, non risponde, infatti, nè al cellulare e neache ai messaggi. Rumors dell’ultim’ora parlano di un possibile ritorno in Turchia, al Galatasaray, dove ha militato nella stagione appena terminata. Il club di Istasmbul gli ha offerto un ingaggio da 16 milioni all’anno, cifra di tutto rispetto. La società ottomana ha già avviato i contatti con il sodalizio partenopeo per acquistare, a titolo definitivo, il centravanti nigeriano, il quale avrebbe già espresso il proprio gradimento, al ritorno in terra turca, in cui ha lasciato un ottimo ricordo con i suoi 37 gol realizzati. Tuttavia, la trattativa non è assolutamente facile, non bisogna sottovalutare che il Napoli vuole i 75 milioni della clausola e non intende fare sconti.Prendere o lasciare. Da quanto si evince dalle notizie riportate dal Corriere dello Sport, se entro la metà di luglio non ci saranno sviluppi concreti nella sua cessione, il club azzurro convocherà Osimhen,regolarmente, agli ordini di Antonio Conte, prima per il raduno e poi per il ritiro in Trentino. Malgrado il forte interessamento del Galatasaray, il futuro del bomber rimane ancora un’incognita. Sta di fatto che De Laurentiis non svenderà mai il giocatore, quindi sarà ceduto esclusivamente alla cifra fissata, altrimenti se nessuno si farà avanti per pagare la clausola, il nigeriano tornerà ad essere un giocatore azzurro a tutti gli effetti.