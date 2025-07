 de Giovanni, Massimiliano Esposito, Coppola, Diego Maradona Jr, Mignano e Petrazzuolo a NM Live 

de Giovanni: “Ora vedremo il vero Napoli di Conte, Lucca potrà fare bene grazie agli assist di De Bruyne e degli esterni, Ndoye sarebbe un colpo intelligente, Milinkovic-Savic? Mi piace molto, ma non lo vedo come vice di Meret”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Mercato del Napoli? Questo è il vero primo Napoli di Conte, l'anno scorso la squadra era work in progress e molti giocatori arrivarono a fine mercato, Lukaku fu un esempio. Lui l'anno scorso ci ha messo tanto ad entrare in forma, ora lui e gli altri potranno effettuare tutta la preparazione di Conte completa. Ora il Napoli è diverso, la squadra verrà costruita con raziocinio. Lucca? Molti preferivano Nunez, ma con De Bruyne e gli esterni di qualità che ci saranno uno come Lucca in area sarà molto importante. Lookman è più forte di Ndoye, ma Ndoye garantirebbe anche una copertura difensiva importante a differenza del nigeriano, quindi tutti i colpi sono ben studiati ed intelligenti. In una città con una squadra sola è normale che ci siano opinioni diverse tra i tifosi e va bene così, il pensiero unico mi fa paura in ogni ambito. Io mi fido di Conte, stavolta partirà anche in pole position come chiese qualche mese fa. Mi riferisco al campionato ovviamente, in Champions sarà diverso, lì proverai a giocartela. Ora mancano un terzino, un secondo portiere, un centrocampista ed un altro esterno sinistro, gli ultimi rinforzi saranno legati anche alle diverse uscite che ci dovranno essere. Milinkovic-Savic, Juanlu Sanchez, Miretti, Grealish, Ndoye e Lookman, chi prenderei? Milinkovic-Savic mi piace molto, è fortissimo anche con i piedi. Ha dimostrato al Torino di essere fortissimo anche tra i pali, solo che potrebbe essere troppo forte per fare il secondo di Meret. Il portiere azzurro potrebbe avere troppa pressione, al primo errore verrebbe messo in discussione il ruolo del titolare. Meret, però, ogni tanto si fa male e quindi avere un vice di quel livello farebbe la differenza, quindi ci sono pro e contro. Juanlu Sanchez sarebbe perfetto per fare il vice di Di Lorenzo. Miretti? Non ha le caratteristiche adatte, serve un centrocampista simile ad Anguissa, lui è un giocatore offensivo. Anguissa farà la Coppa d'Africa, quindi servirà un altro con quelle caratteristiche. In attacco va bene Lucca, poi Conte sta insistendo per Ndoye perchè andrebbe a completare quel ruolo in coppia con Lang che fa soprattutto la fase offensiva. Questi innesti vanno fatti con attenzione, soprattutto in base alle necessità tecniche e tattiche. Meret e Milinkovic-Savic alternati nelle varie competizioni? A volte si fa, ma ci sarebbe comunque uno squilibrio nelle partite giocate. Poi se uno fa una grande partita come fai a preferirgli l'altro nel match successivo? In quel ruolo serve un titolare ed una riserva, serve chiarezza".

NM LIVE – Max Esposito: “Napoli? Conte vuole una rosa competitiva e ADL lo sta accontentando, Lucca in azzurro potrà migliorare, sarà una valida alternativa di Lukaku”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Il Napoli accelera sul mercato e mostra così la sua maturità? Conte al momento della riconferma ha chiesto delle garanzie e De Laurentiis lo sta accontentando. Ci saranno tante partite nella prossima stagione, quindi l'allenatore azzurro vorrà fare bene ovunque grazie ad una rosa competitiva. Le trattative non si chiudono sempre in fretta, ma l'importante è che si sblocchino come sta accadendo in questi giorni. Lo stesso presidente azzurro ha annunciato tanti acquisti, quindi vedremo presto una rosa completa con la quale Conte potrà lavorare al meglio in estate. Perchè è stato scelto Lucca in attacco: per caratteristiche o per una questione economica? Si avvicina molto alle qualità di Lukaku, Conte ha puntato molto su di lui. Avere un sostituto con caratteristiche simili era importante. Io ho puntato sempre su Lucca, anche perchè tra Napoli e Udinese ci sono da sempre dei buoni rapporti. Lucca ha fatto 12 gol all'Udinese, quindi nel Napoli con tanti giocatori di qualità alle spalle e con il lavoro fatto con Conte potrà solo migliorare. Lukaku farà la preparazione con la squadra, questo inciderà sul suo stato di forma? Certo, ma vale per tutti i calciatori. Durante la stagione, con tante partite, ci sarà poco tempo per allenarsi e lavorare, quindi il lavoro svolto nei due ritiri estivi sarà fondamentale. Anche per questo Conte vuole tanti giocatori già in ritiro. Milinkovic-Savic come vice di Meret? Mi piace, è un grandissimo portiere, credo inoltre che un po' di sana competizione potrebbe fare bene anche a Meret, ma l'equilibrio in quel ruolo andrebbe gestito bene. Ci saranno veramente tante partite, quindi entrambi avrebbero modo di giocare, quindi perchè no. Spero possa arrivare in azzurro, per gli obiettivi del Napoli servono tanti giocatori forti in tutti i ruoli".

NM LIVE – Coppola: “Vedremo un Napoli altamente competitivo, Osimhen? Va trovata una soluzione, Lucca sarà utile, Milinkovic-Savic? La sua presenza potrebbe creare alcuni problemi ad Alex Meret”

GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Medaglie dell'Italia ai Mondiali di nuoto e bene le nazionali italiane di pallanuoto? Possono arrivare lontano, ma dipende poi da chi troveranno eventualmente in semifinale. Conte sarà accontentato sul mercato? Credo di sì, lui vorrebbe quasi tutti i nuovi giocatori in ritiro per formare il gruppo nel migliore dei modi sin dall'inizio. Sarà un Napoli sicuramente competitivo, manca ancora qualche piccolo rinforzo in qualche ruolo e va risolta la questione Osimhen, ma la rosa a fine mercato sarà molto forte. Futuro di Osimhen? In questo momento c'è confusione attorno all'attaccante, ha cambiati tanti agenti e ci sono tanti operatoria annessi. A Napoli non potrà rimanere, quindi una soluzione verrà trovata. Lucca? Dal punto di vista economico conveniva, ma poi con le sue caratteristiche fisiche potrà risultare utile durante la stagione. Con Conte potrà crescere, sarà una valida alternativa. Milinkovic-Savic come vice di Meret? Meret ha appena rinnovato il contratto, avere un vice come il portiere del Torino potrebbe creare dei problemi. In quel ruolo la concorrenza non sempre fa bene, il portiere è un ruolo delicato. La questione dello stadio? Una richiesta ufficiale di ADL alla ZES è un elemento importante, è una richiesta fatta alla Regione. Il Maradona rappresenta storia e tradizione però, la stessa UEFA vorrebbe scegliere Napoli per Euro 2032, ma servono investimenti importanti a stretto giro, ma dovranno essere fatti molti investimenti anche per l'America's Cup. Vedremo come verrà gestita la situazione. Perdere gli Europei sarebbe imperdonabile? Assolutamente sì".

NM LIVE – Diego Maradona Jr: “Grealish o Lookman? Sarebbero dei colpi importanti per il Napoli, Lucca non mi entusiasma, Raspadori? Mi piace, è stato decisivo, sarà un anno importante per Romelu Lukaku”

DIEGO ARMANDO MARADONA JR, allenatore ed ex centrocampista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Grealish accostato al Napoli? Il suo ultimo anno non è stato positivo, ma è un giocatore molto forte, farebbe al caso del Napoli. Io però mi aspetto un colpo alla Lookman, ma parliamo comunque di giocatori di altissimo livello per il Napoli. Lucca? L'attaccante dell'Udinese non mi entusiasma. Detto questo arriverà da noi e sarà ben accetto, se il Napoli ha scelto di puntare su di lui vuol dire che dà garanzie importanti. Raspadori? A me piace, però se arriva qualcuno con 40-45 milioni va venduto. Io però credo che Conte sia rimasto impressionato dal suo finale di stagione, è stato decisivo per lo scudetto con i suoi gol. Lui è stato sempre decisivo ed utile alla causa, non va sottovalutato. Ha giocato pochissimo nei primi 6 mesi, quindi farsi trovare pronto non era scontato. Lukaku ed il ritiro completo? L'anno scorso abbiamo visto il vero Lukaku solo in 3-4 partite, quindi la preparazione completa con il gruppo gli farà benissimo. Chi lo critica capisce poco di calcio, ha giocato in squadre top ed ha sempre vinto, è un attaccante molto forte. Questo potrà essere un anno importante per Lukaku. Milinkovic-Savic come vice di Meret? Il ruolo del portiere è gerarchico, serve chiarezza. Meret ha dimostrato di essere un portiere di alto livello. Detto questo se dovesse arrivare male non sarebbe".

NM LIVE – Mignano: “Il Napoli partirà in pole position in campionato, mi aspetto un colpo come Lookman, la rosa azzurra è già molto forte, De Bruyne o Modric? Scelgo il primo”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Un grande abbraccio a Sarri e Juric dopo i malori che hanno avvertito, speriamo che possano tornare presto sul campo. Conte avrà presto a disposizione quasi la rosa completa? Siamo alla vigilia della nuova stagione, tra Dimaro e Castel di Sangro il Napoli si preparerà ad una stagione lunga, difficile ed importante. Il Napoli partirà in pole position in campionato, De Laurentiis è il miglior presidente in Italia. Anche il Napoli, Manna e De Bruyne meriterebbero dei premi come miglior società, miglior direttore sportivo e miglior acquisto. Sarà difficile piazzare gli esuberi, per il ruolo di vice Meret invece non punterei su un altro portiere di altissimo livello. Raspadori potrebbe partire, anche perchè per piazzare qualche colpo importante come Lookman ci sarebbe bisogno di questo tipo di sacrificio. Qualcosa bolle in pentola. i dirigenti del Napoli sono all'altezza e stanno ponderando le scelte da fare. Conte vincendo lo scudetto ha aperto un ciclo, ora il club azzurro deve dimostrare di essere un top club a livello europeo. La base del Napoli poi è già forte, molti dei titolari dell'anno scorso si ripresenteranno motivati e da campioni d'Italia. Modric o De Bruyne, chi sarà più decisivo? Punto sull'azzurro, Modric è un gran colpo ma ritengo che sono due operazioni diverse. De Bruyne è ancora relativamente giovane, Modric è forse all'ultima stagione della sua carriera".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Osimhen? Il Galatasaray presenterà una lettera di credito, scambio dei documenti per Lucca tra Napoli e Udinese, Milinkovic-Savic non mi sembra un vice, punterei su Lookman, le ultime su Juanlu Sanchez, Ndoye e Grealish”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli non aveva mai chiuso così tanti acquisti prima del primo ritiro estivo. Osimhen? Il Galatasaray presenterà una nuova offerta con lettera di credito, vedremo come andrà a finire. Lucca? Siamo allo scambio dei documenti tra Napoli e Udinese, poi verranno fissate le visite mediche. Milinkovic-Savic? Non mi sembra un vice, si dovrebbe alternare con Meret nelle varie competizioni. Sarri è stato ricoverato per un malore dopo l’allenamento svolto con la Lazio, è stato ricoverato a Villa Mafalda. Gli mandiamo un grande abbraccio. Il collega Mirko Calemme chiamato dal Napoli? Gli faccio un grande in bocca al lupo, l’ho visto crescere e merita questa soddisfazione. Il primo obiettivo del Napoli in attacco era Nunez, prendendo a qualcosa in meno Lucca è rimasto un tesoretto da poter investire su Milinkovic-Savic. Juanlu Sanchez? C’è un accordo di massima col giocatore, minima la distanza con il Siviglia. Ndoye? Pista un po’ raffreddata. Beukema? C’è l’accordo, ora dovrà svolgere le visite mediche. Grealish? Mi intriga, ha qualità incredibili anche se non sempre è stato costante. I costi sono elevati però, quindi a quelle cifre prenderei subito Lookman per 50 milioni nonostante il discorso della Coppa d’Africa”.