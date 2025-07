NAPOLI – Fortunato Varrà entra nello staff dirigenziale del club di De Laurentiis, al fianco di Manna

L’ex dirigente del Pontedera Fortunato Varrà, è entrato nello staff tecnico -dirigenziale del Napoli, per affiancare il ds Giovanni Manna. Darà una mano all’ex juventino nelle operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Confermato anche Antonio Sinicropi, suo collaboratore

Per la cronaca, Fortunato “Natino” Varrà, calabrese, 47enne,dopo aver intrapreso la carriera di direttore sportivo nei dilettanti, dal 2019 al 2022 ha lavorato assieme di Pasquale Foggia nel Benevento, in Serie A e in Serie B, per poi trasferirsi al Potenza, in cui ha diretto l’area sportiva dal 2022 al 2024. Poco più di un mese fa è stato nominato ds del Pontedera, ma dopo sole due settimane, ha rassegnato le dimissioni per poi passare al Napoli. Varrà ha anche un breve passato da calciatore, come difensore tra i dilettanti, con Rosarno, Cittanova, Guardavalle e Fc Montalto.