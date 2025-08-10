LA PARTITA

LA PARTITA – Napoli-Sorrento 4-0: gol di Lucca e McTominay, doppietta di Lukaku

Vincenzo Letizia 10 Agosto 2025 0 48 sec read

Il Napoli batte il Sorrento nel quarto test a Castel di Sangro. Azzurri subito avanti con un colpo di testa di Lucca. A metà tempo McTominay in diagonale firma il 2-0. Nella ripresa destro preciso di Hasa, dopo una bella azione di Vergara, che fissa il 3-0. A 5 minuti dal termine giunge il tap in vincente di Lukaku, su assist di Zanoli, per il 4-0 finale.

NAPOLI-SORRENTO 4-0

12′ Lucca, 21′ McTominay, 75′, 85′ Lukaku
 

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic (71′ Contini); Mazzocchi, Marianucci, Beukema (71′ Obaretin), Spinazzola (71′ Vergara); Hasa (79′ Coli Saco), Gilmour, McTominay; Neres (46′ Zanoli), Lucca (71′ Lukaku), Lang (87′ Ambrosino). All. A. Conte

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo (46′ Harrasser); Solcia (61′ Shaw), Di Somma (46′ Carillo), Fusco (90′ Ruggiero); Paglino (74′ Piras), Cangianiello (81′ Tonni), Franco (61′ Matera), Cuccurullo (46′ Riccardi), Colombini (46′ Esposito); D’Ursi (46′ Potenza), Plescia (61′ Russo). All. M. Conte

Ammoniti: McTominay

Vincenzo Letizia

