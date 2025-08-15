EDITORIALE – Un buon Napoli chiude il ritiro abruzzese con la vittoria sull’Olympiakos per 2 a 1

Editoriale post Olympiakos. Si è disputata, nel tardo pomeriggio di ieri ,l’ultima gara amichevole precampionato del Napoli, gara che ha concluso anche la seconda fase del ritiro in Abruzzo. Gli azzurri, non ancora al top, ovviamente, hanno giocato una buona partita, vincendo per 2 a 1, in virtù delle reti di Politano, un tiro a giro meraviglioso alla Lorenzo Insigne, nella prima frazione di gioco e del subentrante Lucca, nel secondo tempo. Al tramonto del match un’uscita azzardata di Milenkovic Savic ha permesso ai greci di accorciare le distanze. Tuttavia, il portiere, ex granata, ha anche fatto delle ottime parate. Inutile dire che le giocate di De Bruyne sono state davero da campione qual è. Bene anche Politano, Anguissa e Mc Tominay. La compagine di Antonio Conte gode del centrocampo più forte d’Europa. Sicuramente la rosa va completata con gli ultimi due, tre giocatori che servono al tecnco leccese. Unica nota stonata del match è stato l’infortunio di Romelu Lukaku che, secondo lo staff medico azzurro, ha riportato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. La diagnosi definitiva, però si avrà entro domani o , al massimo lunedì. il timore di uno stop lungo mette in ansia il club e l’allenatore. Se tutto andasse bene, come minimo, Big Rom salterebbe Sassuolo e Cagliari, per tornare dopo la pausa per la nazionale. Intanto, Conte e De Laurentiis si parleranno ad Ischia e naturalmente i due discuteranno di mercato. Adeesso l’infortunio dell’attaccante belga, potrebbe cambiare i piani societari: se due punte centrali sembravano già poche, prima, nell’ottica dei numerosi impegni dei partenopei, figuriamoci ora. Se il forfait di Lukaku fosse capitato qualche giorno fa, credo che Raspadori non sarebbe mai partito. Ma tant’ è, ormai è andata cosi! Concludendo se dovessi fare un primo bilancio di questo periodo di ritiro, tra Dimaro e Castel di Sangro diirei, che siamo a buon punto, ripeto la squadra ha bisogno di altri innesti, non c’ dubbio, ma i calciatori voluti da Conte, non saranno dei fuoriclasse, tuttavia hanno le carte in regala per subentrare in caso di necessittà. Lo stesso mister ,in conferenza, ha affermato che la rosa è stata semplicemente allargata.