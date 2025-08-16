NEWS

Infortunio Lukaku – Domani si attendono gli esami strumentali, possibille stop di un mese per il belga

Antonio Conte è molto preoccupato dall’infortunio di Romelu Lukaku, il quale si è fatto male da solo, nel match coi greci di giovedì scorso. Per domani si attendono gli esami strumentali, cui sarà sottoposto il belga. Da un primo verdetto. lo staff medico azzurro gli ha diagnosticato un  risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Sulla carta si prospetta, almeno uno stiramento con  possibile assenza dai campi di gioco di circa un mese.  A tal proposito si è espresso, a Sport Mediaset, il dottor Matteo Vitali,specialista dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Ecco le sue dichiarazioni in merito all’infortunio del giocatore azzurro:

“La dinamica dell’infortunio del calciatore del Napoli fa presagire un interessamento del quadricipite che ha subito un trauma. Per i primi giorni assoluto  riposo e terapie fisiche, quindi  ecografia o risonanza medica per valutare l’entità dell’interessamento muscolare. Dopodichè la ripresa degli allenamenti dovrà essere graduale, senza forzare. Pronostico che ci vorranno una trentina di giorni per rivederlo all’opera. “

