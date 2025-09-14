BREVI

Chelsea fermato dal Brentford: l’eurorivale del Napoli non va in vetta alla Premier

Vincenzo Letizia 14 Settembre 2025 0 43 sec read

Al Chelsea di Maresca, che prima della sosta ha battuto West Ham e Fulham, non riesce la terza vittoria consecutiva. Merito del Brentford, capace di fermare sul 2-2 la squadra di Maresca (avversaria del Napoli nella League Phase di Champions). Primo tempo complicato per i Blues, puniti al 35′ da Schade. Nella ripresa, però, al 61′ il solito Palmer firma il pari e all’85’ Caicedo sigla il gol del sorpasso. Sembra fatta, ma al terzo minuto di recupero Carvalho fissa il punteggio sul 2-2. Occasione sprecata dal Chelsea che, in attesa del risultato del Liverpool contro il Burnley, non vive una notte da capolista in solitaria. Di seguito il programma completo della 4^ giornata di Premier League e la classifica aggiornata.

PREMIER LEAGUE, QUARTA GIORNATA
Sabato 13 settembre
Arsenal-Nottingham Forest 3-0
Bournemouth-Brighton 2-1
Crystal Palace-Sunderland 0-0
Everton-Aston Villa 0-0
Fulham-Leeds 1-0
Newcastle-Wolverhampton 1-0
West Ham-Tottenham 0-3
Brentford-Chelsea 2-2

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

CALCIOMERCATO – Napoli, Nosa Obaretin passa all’Empoli

Nosa Obaretin, giovane difensore mancino classe 2003 proveniente dal Napoli, è praticamente un nuovo calciatore dell’Empoli. L’accordo tra i club prevede un prestito con obbligo di […]

31 Luglio 2025 0 16 sec read

MONDIALE PER CLUB: Colpaccio Botafogo, batte 1-0 il Psg e si prende la testa del girone B

I brasiliani, grazie a un gol di Jesun a metà primo tempo, hanno superato i campioni d’Europa che adesso dovranno giocarsi la qualificazione all’ultima partita […]

20 Giugno 2025 0 3 min read

MONDIALE PER CLUB – Doppio Kane, il Flamengo non ha scampo. Bayern ai quarti sfida il Psg

Il Bayern Monaco è ai quarti di finale del Mondiale per Club. La squadra di Kompany batte 4-2 il Flamengo al termine di una partita […]

30 Giugno 2025 0 28 sec read

MONDIALE PER CLUB – Il Psg travolge l’Inter Miami di Messi

Il Psg batte 4-0 l’Inter Miami agli ottavi di finale del Mondiale per Club e vola ai quarti del torneo. I francesi, campioni d’Europa in carica e grandi […]

29 Giugno 2025 0 25 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui